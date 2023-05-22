Гвоздика обладает лечебными свойствами и спасает от разных проблем

Именно эвгенол придает гвоздике яркий аромат. С ним же связаны многие лечебные свойства этой приправы: спазмолитическое, антисептическое, обезболивающее, потогонное, мочегонное.

При низком давлении рекомендуется разжевывать пару бутончиков сушеной гвоздики. Давление быстро придет в норму, пройдут усталость и головокружение.

Если при воспалении рта и горла пожевать пару бутончиков гвоздики, то исчезнут боль и неприятный запах изо рта.

Чтобы выгнать глистов, достаточно разжевывать 2 бутончика гвоздики 2 раза в сутки за полчаса до еды.

Еще одно известное свойство гвоздики - улучшение обмена веществ и налаживание процесса пищеварения, что способствует похудению, устраняет метеоризм и восстанавливает работу желудочно-кишечного тракта.

Для этого необходимо добавить 2 бутончика гвоздики в 1 чайную ложку меда и пожевать этот состав за 20 минут до еды.