Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways, авиакомпания в ответ сделала ее персоной нон-грата

Авиакомпания Georgian Airways отреагировала на объявленный бойкот и заявила, что не пустит главу Грузии на борт своих самолетов, объявив ее персоной нон-грата. Информация предоставлена новостной службой ТАСС.

Из заявления Гаиашвили:

Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт.

Также основатель авиакомпании добавил, что Зурабишвили никогда не оказывала поддержку Georgian Airways: "У нее никогда не возникало желание помочь грузинской авиакомпании". Тамаз

Гаиашвили заявил, что не видит в лице Саломе Зурабишвили президента Грузии.

Как сообщило агентство "Интерфакс" 21 мая, грузинский лидер разозлилась на авиаперевозчика из-за того, что он открыл авиаперелеты из Тбилиси в Москву.

Глава Грузии упрекнула Georgian Airways в том, что компания думает только о деньгах и с выгодой использует новую реальность, которую не приемлет большинство грузинских граждан.

Саломе Зурабишвили заявила, что не станет летать на самолетах Georgian Airways пока авиакомпания не запретит полеты в Россию.

Также глава Грузии призывала ввести визовый режим для россиян.

Перед этим заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что возвращение прямых авиаперелетов между Грузией и Россией ведет к возрастающему напряжению в отношениях с Соединенными Штатами и другими странами Запада.