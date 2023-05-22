Зурабишвили объявила бойкот Georgian Airways, авиакомпания в ответ сделала ее персоной нон-грата

Авиакомпания Georgian Airways отреагировала на объявленный бойкот и заявила, что не пустит главу Грузии на борт своих самолетов, объявив ее персоной нон-грата. Информация предоставлена новостной службой ТАСС.
Из заявления Гаиашвили:
Госпожа Саломе объявила бойкот национальной авиакомпании. Мы объявляем ее персоной нон-грата, пока она не извинится перед грузинским народом, мы ее не пустим на борт.
Также основатель авиакомпании добавил, что Зурабишвили никогда не оказывала поддержку Georgian Airways: "У нее никогда не возникало желание помочь грузинской авиакомпании". Тамаз
Гаиашвили заявил, что не видит в лице Саломе Зурабишвили президента Грузии.
Как сообщило агентство "Интерфакс" 21 мая, грузинский лидер разозлилась на авиаперевозчика из-за того, что он открыл авиаперелеты из Тбилиси в Москву.
Глава Грузии упрекнула Georgian Airways в том, что компания думает только о деньгах и с выгодой использует новую реальность, которую не приемлет большинство грузинских граждан.
Саломе Зурабишвили заявила, что не станет летать на самолетах Georgian Airways пока авиакомпания не запретит полеты в Россию.
Также глава Грузии призывала ввести визовый режим для россиян.
Перед этим заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что возвращение прямых авиаперелетов между Грузией и Россией ведет к возрастающему напряжению в отношениях с Соединенными Штатами и другими странами Запада.