Запорожскую АЭС в Украине снова отключили от электросети

Это потенциально опасный инцидент, который участился в связи с бомбежками, связанными с боевыми действиями.

«Из-за отключения Днепровской ВЛ (подключенной к электростанции в Приднепровье, — прим. ред.) Запорожская АЭС лишилась внешнего электроснабжения», — сообщили в Telegram.

Источник добавил, что причины отключения этой линии электропередач устанавливаются, и уточнил, что аварийные дизель-генераторы на объекте были задействованы для временного обеспечения ее минимальной работы.

У этих генераторов обычно есть топливо на несколько дней.