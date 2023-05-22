«Известия»: шестидневную рабочую неделю предложили ввести в России

22 мая журналисты газеты "Известия" сообщили, что российский министр труда Антон Котяков получил предложение от ассоциации бизнесменов-патриотов "Аванти", выступивших за введение шестидневной рабочей недели в государстве. В пояснительной записке к предложению утверждается, что поводом для введения "шестидневки" является увеличение нагрузки на экономическую сферу в России.

Инициаторы подобных нововведений рассказали, что в текущий момент российская экономика остро нуждается в новых инвестициях для стабилизации обстановки в российской финансовой отрасли.