Россия заявляет, что на Запорожской АЭС возникли проблемы с внешним энергоснабжением

Отключение линии электропередачи Днепровская, которая находится под контролем украинской стороны, привело к тому, что атомная электростация Запорожская лишилась внешнего энергообеспечения. Сейчас для обеспечения функционирования станции используются дизель-генераторы.

Почему электропередача была отключена в настоящее время неизвестно: причины устанавливаются. Изменений радиационного фона в зоне наблюдения вокруг станции не наблюдается. Украинская сторона пока не дает комментариев относительно произошедшего.