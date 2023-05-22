«Известия»: Евросоюз не будет переподключать «Россельхозбанк» к SWIFT

В понедельник, 22 мая, журналисты газеты "Известия" со ссылкой на внутреннего информатора рассказали, что администрацию Брюсселя не хочет переподключать российский "Россельхозбанк" к международной платёжной системе SWIFT, поскольку на подобные меры Европейский Союз готов пойти лишь после завершения спецоперации в Украине.

Сотрудник внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано рассказал репортёрам, что европейские санкции не коснулись российской сельскохозяйственной продукции, поскольку Москва сохранила для себя другие способы расчёта с государствами во внешней торговле.