Прокат фильма Форсаж 10 начался с впечатляющих кассовых сборов вопреки пессимистичным прогнозам

Только на американском континенте первые прокатные выходные принесли создателям фильма 67,5 миллиона долларов. В международном же прокате фильм собрал 251 миллион долларов. Впечатляют и кассовые достижения на азиатском рынке. В Китае фильм заработал 78,3 миллиона долларов.

Если сравнивать с предыдущими фильмами франшизы, то лучшими кассовыми результатами могли похвастаться только седьмой и восьмой фильм. Это это специалисты связывают с общей ситуацией на кинорынке в предыдущие годы.