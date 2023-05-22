Малина любит органические удобрения: их нужно вносить при ее посадке

При посадке малины в лунку необходимо внести перегной, суперфосфат и древесную золу. Расход органики на один квадратный метр земли - 10 кг перегноя, литровая банка древесной золы и полкило суперфосфата.

После внесения удобрения в лунку куст малины высаживается на глубину 2-3 см и поливается большим количеством воды. Затем лунка присыпается грунтом и сверху мульчируется соломой.

Высаживать малинник преимущественно нужно у забора. В этом месте ему будут не страшны ветры.

Поскольку малина очень любит солнце, затененные участки ей противопоказаны. Это растение предпочитает суглинистые почвы.

Для соблюдения севооборота следует высаживать малину в том месте, где раньше росли бобовые, чеснок, укроп или бархатцы.