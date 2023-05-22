Лишь половина россиян, сдающих экзамен по латышскому языку, могут сделать это с первого раза

Россияне, которые не предоставят сертификат о владении латышским языком до 1 сентября 2023 года, рискуют оказаться без вида на жительство в Латвии. Поэтому многие ринулись регистрироваться на экзамен.

По оценкам специалистов, только чуть более половины всех экзаменуемых оказываются способными сдать экзамен с первого раза.

Наибольшие трудности вызывает у большинства письменный экзамен.

А самой легкой частью экзамена для российских испытуемых является чтение, где средний балл составляет 73 процента.