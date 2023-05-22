Райана Барнави стала первой женщиной-астронавтом, которая отправилась на орбиту от Саудовской Аравии

Накануне в воскресенье с мыса Канаверал во Флориде отправилась на МКС Райана Барнави. 33-летняя астронавтка стала первой в истории женщиной из Саудовской Аравии, которая полетела в космос. В ее задачу входит проведение ряда экспериментов.

Вместе с Райаной в команде космонавтов есть и еще один представитель Саудовской Аравии Али аль-Карни, и дове американцев Пегги Уитсон и гонщик Джон Шоффнер. На орбите уже работает саудовский астронавт Султан аль-Неяди, который полетел в космос в феврале.