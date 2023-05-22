Мартина Скорсезе удостоили десятиминутными овациями после показа фильма Убийцы цветочной луны в Каннах

После более чем 40 летнего перерыва Мартин Скорсезе триумфально вернулся в Канны. На сей раз он представил на суд жюри свой фильм Убийцы цветочной луны, в главных ролях в котором он снял Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро.

После показа фильма на Каннском кинофестивале именитому режиссеру устроили десятиминутную овацию. Фильм представлен на фестивале во внеконкурсной программе, и отличается солидной продолжительностью. Общий хронометраж лихо закрученного вестерна составляет 3 часа 26 минут.