Протасевич поблагодарил Лукашенко за помилование

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», — сказал Протасевич представителям СМИ.

Накануне стало известно о том, что президент Республики Беларусь Александр Лукашенко принял решение о помиловании бывшего оппозиционера, приговорённого Минским областным судом к восьми годам лишения свободы по делу о заговоре для захвата власти.

Напомним, Роман Протасевич сотрудничал со следствием по делу о заговоре с целью захвата власти в Беларуси.