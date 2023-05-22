Список российских звезд, спонсирующих ВСУ, опубликован

Список звезд, оказывающих поддержку ВСУ, в том числе и финансовую, опубликован Телеграм-каналом "Образ будущего".

Открывает его Алла Пугачева, также это делают блогеры Настя Ивлеева, Елена Блиновская, находящаяся под домашним арестом, рэп-исполнитель Баста, актер Данила Козловский и даже первая жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская.

Примечательно, что при всем при этом у авторов "черного списка" нет никаких доказательств того, что эти личности спонсируют ВСУ.

Если поддержка Украины со стороны Пугачевой и Козловского не удивляет, то по поводу Ивлеевой, Блиновской и Басты вопросов миллион.