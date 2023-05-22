Самый быстрый компост для клубники: как его приготовить в течение сезона

Как легко, просто и легко приготовить удобрение для клубники? Дачные эксперты советуют сделать ставку на быстрый компост.

Лишь только начнет расти крапива, запасать ее, заготавливая так: срубить под корень, измельчить и засыпать в большие черные полиэтиленоавые мешки для мусора.

Каждый слой крапивы при этом пересыпать золой. Когда емкости будут наполнены, их надо поставить на солнечное место - до конца лета. Таким же образом можно собирать сорняки, выполанные из грядок.

В эти же мешки добавлять измельченные клевер, ромашку, тысячелистник.

Весь этот быстрый компост можно использовать для закладки питательной грядки для клубники.

Как приготовить саму грядку? Для этого в конце лета, после сбора урожая, надо на штык лопаты снять грунт, затем уложить перепревшую за лето траву. Добавить несколько ведер перепревшего конского навоза, и все опять засыпать землей. Полить водой и - можно сажать клубнику.