Телеведущая Лариса Вербицкая рассказала о своих отношениях с мужем, с которым она вместе38 лет.

Телеведущая Лариса Вербицкая недавно отметила 38 лет знакомства со своим мужем, с которым у них уже солидный стаж супружеской жизни. День знакомства они отмечают также, как и день свадьбы. У них двое взрослых детей: дочь и сын.

Вербицкая говорит, что особых секретов счастья в браке у нее нет. Они с мужем стараются щадить чувства друг друга, и в случае недопонимания задавать вопрос, хочешь ли ты быть правым или счастливым. Еще одно их правило: ссориться только до полуночи. С началом нового дня все разногласия следует отпускать.