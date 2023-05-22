Оксана Самойлова хочет расстаться с мужем, рэпером Джиганом после того, как он вернулся

Певец Джиган вернулся в семью, но теперь его супруга Оксана Самойлова хочет от него уйти. Джиган снова переехал со съемного жилья в дом, где живут его жена и дети, но внезапно пропал из соцсетей.

Предполагается, что рэпер уехал по делам. Оксана же осталась одна с детьми, у которых у одного за другим стали появляться проблемы со здоровьем. У дочки Майи появились неопознанные красные пятна, Давида покусала черепаха, а Лея поранилась. Так что звездной маме приходится нелегко в одиночку.