Сергей Бурунов не будет озвучивать героя Ди Каприо в Убийцах цветочной луны

19:17 2023-05-22

Актер Сергей Бурунов не станет озвучивать Леонардо Ди Каприо в русском дубляже фильмов с его участием.

Издание Бода сообщило, что актер Сергей Бурунов не будет заниматься русской озвучкой персонажа Ди Каприо в его новом фильме Убийцы цветочной луны. Бурунов являлся официальным голосом Ди Каприо на русском языке, начиная с 2005 года.

В новом фильме Мартина Скорсезе главного героя, которого сыграл Ди Каприо, будет озвучивать другой актер. Бурунов же признавался, что озвучка Волка с Уолл-стрит далась ему очень непросто.

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