Сергей Бурунов не будет озвучивать героя Ди Каприо в Убийцах цветочной луны

Издание Бода сообщило, что актер Сергей Бурунов не будет заниматься русской озвучкой персонажа Ди Каприо в его новом фильме Убийцы цветочной луны. Бурунов являлся официальным голосом Ди Каприо на русском языке, начиная с 2005 года.

В новом фильме Мартина Скорсезе главного героя, которого сыграл Ди Каприо, будет озвучивать другой актер. Бурунов же признавался, что озвучка Волка с Уолл-стрит далась ему очень непросто.