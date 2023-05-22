Коллега Анастасии Ивлеевой Роман Каграманов рассказал, почему у нее не сложились отношения с Алексеем Зловедовым

Коллега Насти Ивлеевой по проекту Трэвел-баттл и блогер Роман Каграманов рассказал, почему победитель шоу Сердце Ивлеевой не смог построить отношения с Анастасией. Дело в очень сильном характере девушки.

По словам Каграманова, у Алексея Зловедова не тот характер, чтобы вытянуть энергичность и силу, которой обладает Анастасия. Он часто обсуждает с Настей, какой партнер бы ей подошел, и признается, что из-за сильного характера девушке сложно найти себе пару.