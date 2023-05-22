Премьеру фильма Подстрекательница с Джудом Лоу посетили Майкл Фассбендер, Мишель Йео и другие звезды

На премьеру кинокартины Подстрекательница о жене Генриха Восьмого Екатерине Парр пришли звезды первой величины. Среди них Майкл Фассбендер, Мишель Йео, Наоми Кэмпбелл, Ирина Шейк, Стейси Мартин и Марион Котийяр.
Главные роли в фильме исполнили Джуд Лоу и Алисия Викандер, которые также присутствовали на премьере. Смотр киноработ продлится до 27 мая. Во главе жюри в этом году шведский режиссер Рубен Эстлунд.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__