Нужно ли удалять усы у клубники во время цветения: опытные дачники знают ответ

Если усы не удалить, клубника будет постепенно разрастаться и тратить силы на этот процесс, а не на формирование ягод.

Чем гуще посадки клубники, тем выше вероятность, что в них заведутся вредители, начнут развиваться плесень и грибок.

В клубничных зарослях легко не заметить ягоду и наступить на нее, поэтому удаление усов помогает упростить огородные работы.

Но один запрет по поводу клубничных усов точно есть. Их нежелательно удалять, когда растение начало плодоносить.