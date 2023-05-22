Нужно ли удалять усы у клубники во время цветения: опытные дачники знают ответ

Если усы не удалить, клубника будет постепенно разрастаться и тратить силы на этот процесс, а не на формирование ягод.
Чем гуще посадки клубники, тем выше вероятность, что в них заведутся вредители, начнут развиваться плесень и грибок.
В клубничных зарослях легко не заметить ягоду и наступить на нее, поэтому удаление усов помогает упростить огородные работы.
Но один запрет по поводу клубничных усов точно есть. Их нежелательно удалять, когда растение начало плодоносить.
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