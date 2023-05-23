Садоводы рассказали, какие съедобные цветы можно посадить на своем участке

Например, фиалка будет радовать цветением с апреля и до наступления холодов. Из нее можно приготовить вкусный джем.

Настурция отличается разнообразием оттенков, подходит для вертикального озеленения и оформления клумб.

Цветок не боится прямых лучей солнца и хорошо себя чувствует даже на бедной почве. А его семена, цветы и листья используются в кулинарии.

Хризантемы неприхотливы, красиво смотрятся в любом окружении и становятся необычным ингредиентом для супов и салатом.