Садоводы рассказали, какие съедобные цветы можно посадить на своем участке

03:21 2023-05-23

Некоторые цветы можно выращивать не только ради красоты, но и для использования в кулинарных целях.

Например, фиалка будет радовать цветением с апреля и до наступления холодов. Из нее можно приготовить вкусный джем.

Настурция отличается разнообразием оттенков, подходит для вертикального озеленения и оформления клумб.

Цветок не боится прямых лучей солнца и хорошо себя чувствует даже на бедной почве. А его семена, цветы и листья используются в кулинарии.

Хризантемы неприхотливы, красиво смотрятся в любом окружении и становятся необычным ингредиентом для супов и салатом.

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