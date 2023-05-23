Лукашенко помиловал бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Протасевича

Ранее Роман Протасевич 3 мая 2021 года был приговорен Минским областным судом к 8 годам лишения свободы. По информации БелТА, фигурант по делу NEXTA был помилован и освобожден.

С него сняты все предъявленные обвинения. О своем освобождении Протасевич рассказал сам представителям СМИ 22 мая.

Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость.

Указ о помиловании был подписан 16 мая, но известно об этом стало только сейчас.

Протасевич рассказал о своих эмоциях после подписания всех необходимых документов, снимающих с него ответственность за целую серию преступлений:

Безумно благодарен стране и, конечно, лично президенту за такое решение и я надеюсь, что дальше будет только лучше.

О том, чем будет заниматься дальше, бывший главред экстремистского канала пока не знает, но уверен в одном, что деятельность эта будет теперь созидательной.

Покидать страну Протасевич не намерен.

Как известно, после задержания в 2021 году Роман Протасевич был взят под домашний арест и все время, пока велось следствие по его делу, активно сотрудничал со следственными органами.

Журналист Роман Протасевич был обвинен в публичных призывах к захвату государственной власти и террористическим действиям, в оскорблении Президента, дезинформации и распространении заведомо ложных сведений о Беларуси и некоторых других преступлениях.

22 мая в здании областного суда Минска прошло первое заседание по уголовному делу против Эдуарда Бабарико, которого могут лишить свободы на срок до 20 лет.