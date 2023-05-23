В интернете опубликован список звездных россиян, финансирующих ВСУ

В указанный список внесены свыше 80 имен. Все они условно разделены на 4 группы.

В первую включены Алла Пугачева, Баста, Нюша, Елена Блиновская и другие знаменитости.

Во вторую вошли Тимати, Любовь Успенская, а также бывшая жена Дмитрия Пескова, и не только они.

Третья группа представлена Викторией Бони, Анатолием Чубайсом и другими лицами.

В четвертую включили Романа Абрамовича, губернатора Свердловской области Азата Салихова.

Как сообщает источник, составление этого списка было непростой задачей, нужно было проверить каждую финансовую транзакцию, а для этого необходимы определенные знания, усилия, навыки и достаточная компетентность отвечающих за процесс органов.

Между тем информатор, на которого ссылаются в телеграм-канале, подлинность такого списка подтвердить не может.