Стас Барецкий сообщил, что Пугачева и Галкин разводятся, и он хочет жениться на Примадонне

Стас Барецкий, недавно купивший дом Аллы Пугачевой в деревне Грязь заявил, что частое отсутствие Максима Галкина дома в связи с гастролями испортило отношения звездных супругов, и Примадонна уже подумывает о разводе. Сам шоумен сказал, что уже успел сделать Примадонне брачное предложение.

В соцсетях Галкин делится трогательными постами, посвященными супруге, но вот фотографии выкладывает старые. Это заставило поклонников задуматься о том, все ли в порядке в отношениях звездной пары, ведь переезд и частые гастроли это большое испытание для отношений.