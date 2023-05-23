Дачный эксперт рассказал, чем поливать овощи в июне, чтобы росли как на дрожжах

Просто смешайте эту добавку с водой в бочке для полива и смело поливайте этим растения. Отменный урожай гарантирован.

Поливать рекомендуемым составом нужно в мае и начале лета. Удобрение включает в себя азофоску (с калием, азотом, фосфором).

Находим тару небольшого объема, заполняем теплой водой, туда же кладем 15 столовых ложек азофоски, растворяем, выливаем в огородную бочку для полива.

Но это еще не все. Есть второй ингредиент - концентрированный раствор коровьего навоза, можно также выбирать птичий помет или концентрированный конский навоз.

На 5 л воды добавляем 4 стакана концентрата. Если у вас бочка на 200 л, то вливайте в нее ведро коровяка (помета или конского навоза).

Добавила все компоненты, хорошо перемешиваем их. В бочке это удобно делать длинной палкой.

Потом наливаем жидкость в лейку и начинаем поливать все растения, особенно овощные культуры. В конце сезона урожай вас точно удивит.