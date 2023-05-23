Ученые Вирджинии выяснили, что человек сократил объем воды в половине озер мира всего за 30 лет

Ученые из университета Вирджинии провели анализ самых крупных озер на планете, начиная с 1992 года. Всего было исследовано около двух тысяч водоемов посредством данных, полученных со спутников и гидрологических и климатических моделей.

Полученные результаты оказались неутешительными. Количество воды в озерах сократилось за 30 лет на целых 56 процентов. И это независимо от региона. Печальная тенденция наблюдается во всем мире. Самые крупные озера в год теряют около 22 гигатонн воды.