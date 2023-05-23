Актриса Лили Роуз Депп появилась на красной дорожке в Каннах и на афтепати в дерзких коротких платьях

Лили Роуз Депп появилась в понедельник на красной дорожке Каннского кинофестиваля в честь премьеры фильма Идол, в котором она сыграла вместе с певцом Викендом. В Каннах Идол показали во внеконкурсной программе.

Девушка блистала на дорожке в ультракоротком облегающем платье, украшенном бантом в области талии и цветком на груди. Образ дополняли длинные перчатки из прозрачной ткани и броский браслет. После премьеры Депп отправилась на афтепати.