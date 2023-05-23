Солист Манескин Дамиано Давид шокировал поклонников обнаженным снимком в соцсетях

Певец, известный своими эпатажными выходками и на сей раз не стал изменять себе. Он выложил в соцсетях пост с фотографией, где он предстает в полностью обнаженном виде, прикрыв интимные места смайликом в виде сердечка.

В зубах у певца на фотографии заметна сигарета. Пост Дамиано подписал, что таким образом от отмечает завершение концертного тура группы. А это значит, что теперь он может позволить себе ходить голым и курить косяки.