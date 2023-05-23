Благотворительный концерт Светланы Лободы чуть не стал причиной скандала

11:40 2023-05-23

Организаторы концерта Светланы Лободы пояснили ситуацию относительно скандала вокруг благотворительного перечисления средств о мероприятия.

Вокруг благотворительного концерта Светланы Лободы разгорелся скандал, который потребовал комментариев от организаторов мероприятия. В анонсе концерта говорилось, что все вырученные средства пойдут на восстановление оториноларингологического отделения больницы Охматдет.

В свою очередь представители клиники заявили, что ничего не слышали ни о самом концерте певицы, ни о ее намерении передать полученные средства на ее реконструкцию. Это вызвало широкий резонанс у публики. Организаторы концерта пояснили, что в этом нет ничего странного, ведь перечисления проводятся не напрямую, а через фонд Добро.

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