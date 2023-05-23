Ольга Полякова разоткровенничалась о том, что в отношениях с мужем у них наметилась трещина

Ольга Полякова заявила, что военные действия в Украине оказали сильное влияние на них с мужем. Им пришлось долгое время быть порознь, и это сказалось на качестве взаимоотношений. Но речь о распаде брака не идет.

Певица заявила, что они с супругом обязательно будут работать над отношениями, чтобы восстановить близость и доверие. Она понимает, что в том, что они отдалились есть доля и ее вины тоже, поэтому они сделают все возможное, чтобы сохранить брак, которому уже 18 лет.