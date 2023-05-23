Фронтмен Металлики Джеймс Хэтфилд пришел на встречу к двум украинским военным, лечащимся в США

Представитель организации Лимбс оф Либерти Келли Роринг рассказала, что предложила лидеру группы Металлика встретиться с украинскими военными, которые лечатся в США, и он с радостью согласился. Джеймс Хэтфилд встретился с Игорем Войным и Романом Денисюком.

Позднее Войный говорил, что встреча была неожиданной, но очень теплой, но признался, что хотел бы встретиться с Джеймсом не в больнице, а у костра, чтобы выпить. Ранее группа Металлика пожертвовала более полутора миллионов долларов для гуманитарной помощи украницам.