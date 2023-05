Зарубежные артисты перестали петь о России или изменили текст своих песен

Западные певцы, посвятившие в прошлом композиции России, изменили подход к хитам, поменяв текст или вовсе отказались исполнять такие песни.

Группа "Scorpions" выпустила легендарную "Wind Of Change" в конце 80-х. В треке нет теперь упоминания о российском государстве. Еще в прошлом году музыканты изменили строки песни на "Now listen to my heart, it says Ukraina".

Sting не перестал исполнять хит "Russians", где фоном выступал "звук" из новостной программы РФ "Время" и трансляции с Байконура, но посвятил теперь композицию Украине, назвав ее как никогда актуальной.

Пол Маккартни и вовсе вычеркнул из собственного репертуара песню "Back in the U.S.S.R", которую написал совместно с Джоном Ленноном. На своем выступлении в Гластонбери он вынес украинский флаг.