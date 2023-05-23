Максим Галкин резко ответил на обвинения актрисы Татьяны Васильевой, что он давно планировал побег из страны

Актриса Татьяна Васильева, известная пророссийской позицией, обвинила Максима Галкина в том, что он еще задолго до начала СВО запланировал побег из России, но при этом напоследок пытался заработать как можно больше денег. Муж Примадонны не стал молчать, и ответил актрисе на ее дерзкий выпад.

Он заявил, что из маленькой лжи всегда складывается большая. И решение об отъезде он принял достаточно спешно. Он рассказал, что с 21 по 25 февраля 2022 года он снял ряд передач Лучше всех, а 26 вылетел в Лондон по делам. И уже оттуда 28 февраля решил не возвращаться в Россию.