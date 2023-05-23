Максим Галкин резко ответил на обвинения актрисы Татьяны Васильевой, что он давно планировал побег из страны

12:41 2023-05-23

Муж Аллы Пугачевой обвинил актрису Татьяну Васильеву во лжи, после того, как она рассказала, что он якобы запланировал отъезд из страны задолго до СВО.

Актриса Татьяна Васильева, известная пророссийской позицией, обвинила Максима Галкина в том, что он еще задолго до начала СВО запланировал побег из России, но при этом напоследок пытался заработать как можно больше денег. Муж Примадонны не стал молчать, и ответил актрисе на ее дерзкий выпад.

Он заявил, что из маленькой лжи всегда складывается большая. И решение об отъезде он принял достаточно спешно. Он рассказал, что с 21 по 25 февраля 2022 года он снял ряд передач Лучше всех, а 26 вылетел в Лондон по делам. И уже оттуда 28 февраля решил не возвращаться в Россию.

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