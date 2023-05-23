Украинские власти хотят ввести отдельные мужские и женские вагоны в поездах

На сайте украинского Кабмина появилась петиция Ольги Ожогиной, в которой говорится о целесообразности введения отдельных вагонов в поезде для женщин и мужчин, чтобы предотвратить негативный опыт пассажиров, которым может быть неудобно переодеваться при представителях противоположного пола в дальних рейсах.

В предложении петиции говорится о том, чтобы в составе поезда, который находится в пути более шести часов был хотя бы один мужской и один женский вагон. Также Ожогина предлагает при покупке билета ввести графу пол.