Источник из Кенсингтона рассказал, что Кейт Миддлтон относится к истеричному Уильяму, как к четвертому ребенку

Брак принца и принцессы Уэльских идеален только на публике. На самом деле в их паре нередки ссоры, что не удивительно после 10 лет брака. По словам источника, который был свидетелем семейных сцен в пору, когда супруги жили в Кенсингтонском дворце, принц Уильям склонен к истерикам.

Ведущую роль в семье играет Кейт, которая относится к нему как к четвертому ребенку, и ей удается своевременно купировать ссоры. В то же время нужно отдать должное принцу и принцессе Уэльским, что на публике они всегда ведут себя достойно, и не выносят на обозрение свои семейные проблемы.