Жена Бориса Джонсона Кэрри засветила беременный живот в соцсетях

Супруга Бориса Джонсона Кэрри поделилась с подписчиками в соцсетях новостью о том, что вскоре в их семействе ожидается прибавление. Многодетный отец и бывший премьер-министр Великобритании станет отцом еще раз.

Кэрри призналась, что находится на последних неделях беременности, и слегка пожаловалась на самочувствие, а также заявила, что их старший сын Уилф очень рад, что ему снова предстоит стать старшим братом, а малышка Роми пока не понимает, что происходит. Но они не могут дождаться, когда малыш появится на свет.