В МЧС России поступила информация об исчезновении группы альпинистов из Белоруссии на склоне Эльбруса

В 9.30 по местному времени в МЧС Карачаево-Черкессии поступило сообщение о пропаже шестерых альпинистов из Белоруссии. Туристы решили совершить восхождение на Эльбрус. Группа не зарегистрирована в подразделениях МЧС, но поиски уже начались.

Сейчас туристов ищет оперативная группа, состоящая из девяти человек и двух единиц техники. Решается вопрос о целесообразности привлечения к спасательным работам вертолета МИ-8.