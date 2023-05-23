В МЧС России поступила информация об исчезновении группы альпинистов из Белоруссии на склоне Эльбруса

13:42 2023-05-23

При попытке восхождения на Эльбрус пропала группа из шести туристов-альпинистов из Белоруссии: ведутся поиски.

В 9.30 по местному времени в МЧС Карачаево-Черкессии поступило сообщение о пропаже шестерых альпинистов из Белоруссии. Туристы решили совершить восхождение на Эльбрус. Группа не зарегистрирована в подразделениях МЧС, но поиски уже начались.

Сейчас туристов ищет оперативная группа, состоящая из девяти человек и двух единиц техники. Решается вопрос о целесообразности привлечения к спасательным работам вертолета МИ-8.

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