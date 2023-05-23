Светлана Немоляева отреагировала на слова Ивара Калныньша об отказе от съемок в России

Светлана Немоляева, находясь на фестивале патриотического кино Малая земля прокомментировала слова Ивара Калныньша. Актер ранее заявлял, что больше не станет играть в российских фильмах. Немоляева заявила, что подобные речи вызывают у нее смех.

Она призналась, что обсуждала эту тему с другим актером, и назвала слова Калныньша глупостью, ведь, по ее мнению, где еще его снимают. В Голливуд его точно не зовут. Его и снимали то только в Советском союзе и потом в России.