Два урожая с одной грядки: какую культуру можно и нужно подсадить к чесноку

У многих размер участка далеко не резиновый, но вырастить хочется много чего. Как быть? Использовать метод "коммуналки", считает автор канала "Посад" на платформе Дзен.

Главное, нужно подобрать хорошего соседа. Дачница призналась, что экспериментировала с разными растениями. Что касается чеснока, то она сумела подобрать ему идеального компаньона. Это - редис.

Озимый и яровой чеснок отлично уживаются с редиской. Редис созревает быстро. И к моменту, когда головки чеснока будут наливаться, все поколения редиса уже будут съедены, и ничем не помешают острому овощу, - поделилась опытом автор блога.

Первый редис она сеет сразу, как только отогреется почва. В случае резкого похолодания набрасывает прямо по перьям чеснока нетканый материал.

Чтобы уместить редис в чесночной грядке, расстояние между рядками чеснока делает побольше.

Польза от такой посадки двойная. Во-первых, на грядке умещается редис. Во-вторых, когда вся редиска убрана, чесноку хватает места для того, чтобы он нарастил головку побольше.

По словам эксперта, редис и чеснок на начальном этапе развития имеют схожие требования. На старте им обоим нужна азотная подкормка, у растений нет общих вредителей.

Чеснок блогер подкармливает сульфатом калия, и редису при этом для ядрёности нужна подкормка серой. А к концу мая, когда редис удаляется, чеснок дальше "идёт своей дорогой".