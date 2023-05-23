Шольц: «Война Путина закончится членством Украины в ЕС»

«Горькая глава в истории нашего континента… закончится тем, что свободная Украина станет полноправным членом Европейского Союза», — сказал Шольц.

Он подчеркнул, что СДПГ, в частности, должна четко встать на сторону Украины в конфликте, потому что именно благодаря политике разрядки бывшего канцлера Вилли Брандта сегодня в Европе действуют принципы неприменения силы, нерушимости границ, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение.

«Мы, социал-демократы, придерживаемся всех этих принципов с глубоким убеждением», — сказал он, имея в виду внутренние дебаты социал-демократов по поводу их курса на Россию.

Ранее Шольц заявил, что поддержит Байдена на предстоящих президентских выборах в США.