Дачный эксперт назвал единственный правильный порядок слоев в компосте: многие садоводы ошибаются

Чтобы в яме созревал компост, а не гнил мусор, нужно обеспечить ее вентиляциею. Этого эффекта можно добиться за счет перемешивания содержимого вилами.

Если влажность субстрата превысит 70%, он будет не созревать, а просто гнить. Не менее важную роль играет порядок слоев, который нельзя нарушать.

Сначала в яму кладут стебли подсолнечника и кукурузы, солому и тонкие ветки. Затем туда же отправляются ботва, сорняки, опавшие листья, пищевые отходы.

Следующий слой – земля и старый компост. После этого содержимое ямы нужно пролить водой, а для максимального эффекта стоит добавить туда препарат «Байкал».