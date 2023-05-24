Зачем поливать капусту валерьянкой: дачники раскрыли интересный секрет

Находчивые дачники изобрели метод обработки растений от паразитов, для которого не нужны химические средства.

Для этого нужно всего лишь купить валерьянку в аптеке и вылить ее в емкость с 3 литрами воды комнатной температуры. Стоит добавить немного жидкого мыла, чтобы раствор прилипал к листьям растений.

Раз в неделю в сухую погоду этим средством нужно опрыскивать капусту.

Бабочки испугаются запаха валерианы, не отложат личинки, а значит, на растениях не будет гусениц.