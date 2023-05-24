Зачем поливать капусту валерьянкой: дачники раскрыли интересный секрет

00:36 2023-05-24

Вредители могут нанести существенный ущерб капусте, но и обрабатывать ее инсектицидами не хочется, ведь такой урожай уже не будет экологичным.

Находчивые дачники изобрели метод обработки растений от паразитов, для которого не нужны химические средства.

Для этого нужно всего лишь купить валерьянку в аптеке и вылить ее в емкость с 3 литрами воды комнатной температуры. Стоит добавить немного жидкого мыла, чтобы раствор прилипал к листьям растений.

Раз в неделю в сухую погоду этим средством нужно опрыскивать капусту.

Бабочки испугаются запаха валерианы, не отложат личинки, а значит, на растениях не будет гусениц.

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