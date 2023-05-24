Дачный эксперт объяснил, зачем поливать клубнику йодом: неожиданный эффект гарантирован

Этот аптечный препарат способен предотвратить развитие серой гнили и красной пятнистости, защитить клубнику от долгоносика.

Для приготовления раствора нужно просто растворить 10 капель йода в 10 л воды и хорошо перемешать.

Этим составом грядки с клубникой лучше всего поливать осеню, но не позже октября. Незадолго до цветения весной обработку повторяют.

Дачники утверждают, что полив йодом увеличивает урожай клубники наполовину, и растения никогда не болеют.