Дачный эксперт объяснил, зачем поливать клубнику йодом: неожиданный эффект гарантирован

Этот аптечный препарат способен предотвратить развитие серой гнили и красной пятнистости, защитить клубнику от долгоносика.
Для приготовления раствора нужно просто растворить 10 капель йода в 10 л воды и хорошо перемешать.
Этим составом грядки с клубникой лучше всего поливать осеню, но не позже октября. Незадолго до цветения весной обработку повторяют.
Дачники утверждают, что полив йодом увеличивает урожай клубники наполовину, и растения никогда не болеют.
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