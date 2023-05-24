Пентагон прокомментировал ситуацию с бомбардировщиками у границы России

«В моем понимании, взаимодействие с российскими самолетами было безопасным и профессиональным», — подчеркнул Райдер.

Пентагон объяснил появление стратегических В-1В в приграничном с Россией небе, как часть маневров, проводимых в регионе.

Ранее сообщалось, что Су-27 ВКС РФ вечером 23 мая был поднят на перехват пары стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США.

Истребитель благополучно приземлился на аэродроме базирования после того, как отогнал американские самолеты, способные нести на борту ядерное оружие.