Слова в текстах песен меняются в пользу Украины.

Так, на концерте в Лас-Вегасе исполнитель Scorpions Клаус Майне убрал из своей композиции строчки о Москве и парке Горького.

Вместо фразы "I follow the Moskva и Down to Gorky Park listening to the wind of change" ("Иду вдоль Москвы-реки и к парку Горького и слышу, как дует ветер перемен") появились слова "Now listen to my heart, it says Ukrainia" ("Теперь послушай мое сердце, оно говорит: "Украина").

В 2022 году Пол Маккартни публично выступил в поддержку Киева.

Когда состоялся музыкальный фестиваль в Британии, он отказался исполнять свой знаменитый хит "Back in the U. S. S.R".

В песне выражается восхищение девушками из СССР, в том числе москвичками.