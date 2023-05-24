Светлана Лобода отменила свой концерт в Киеве после критических замечаний в свой адрес

Украинцы выступили против проведения концерта Светланы Лободы в Киеве, поэтому организаторам пришлось отказаться от его проведения. В комментариях после объявления об отмене концерта люди стали писать, что это было единственно верным решением, и концертов этой певицы не будет не только в Киеве, но и во всей Украине.

Певица, ранее выступавшая в России, покинула ее после начала СВО, гастролировала по Европе и Америке, жила в Латвии, и не единожды отправляла деньги на гуманитарные нужды Украины. Но, судя по всему, это ей не помогло.