Светлана Лобода отменила свой концерт в Киеве после критических замечаний в свой адрес

10:55 2023-05-24

Певица Светлана Лобода была вынуждена отменить свой концерт в Киеве, которых должен был состояться в августе этого года.

Украинцы выступили против проведения концерта Светланы Лободы в Киеве, поэтому организаторам пришлось отказаться от его проведения. В комментариях после объявления об отмене концерта люди стали писать, что это было единственно верным решением, и концертов этой певицы не будет не только в Киеве, но и во всей Украине.

Певица, ранее выступавшая в России, покинула ее после начала СВО, гастролировала по Европе и Америке, жила в Латвии, и не единожды отправляла деньги на гуманитарные нужды Украины. Но, судя по всему, это ей не помогло.

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