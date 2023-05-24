Лариса Долина рассекретила, каким заболеванием страдает ее коллега Анжелика Варум

Творческий вечер воспитанников Ларисы Долиной, в котором принимала участие и Анжелика Варум состоялся на корабле. Исполнительница отрепетировала, проверила аппаратуру и удалилась. Это показалось странным со стороны. Но Лариса Долина рассказала, почему так получилось.

Дело в том, что Анжелика Варум не может находиться на корабле, поскольку сильно страдает от морской болезни. Но певица не ушла окончательно. На одной из остановок она вернулась на мероприятие, спела, и только потом покинула корабль вновь. Долина также сказала, что раньше тоже страдала от укачивания.