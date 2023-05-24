Максим Галкин выложил в соцсети фотографию с Аллой Пугачевой из их бывшего дома в деревне Грязь

Выложенная Максимом Галкиным старая фотография, где он вместе с Пугачевой позируют на фоне их дома в деревне Грязь, вызвала резонансные мнения у поклонников. Некоторые стали писать в комментариях, что артист ностальгирует по прошлому.
Другие стали сомневаться, что у звездной четы все в порядке в отношениях. Слухи о том, что пара собирается разводиться ходили давно, но усилились на фоне покупки Максимом Галкиным квартиры в Нью-Йорке.
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