Иван Охлобыстин поделился мнением, почему Алла Пугачева решила уехать из России

Актер и шоумен Иван Охлобыстин рассказал, что, по его мнению, причина отъезда Пугачевой в том, что ей сложно было смириться с тем, что есть вещи более важная чем ее фигура в российском шоу-бизнесе. Певица якобы не смогла смириться с тем, что даже без нее культурная жизнь в России продолжается.

Охлобыстин уверен, что подобное открытие для Пугачевой могло быть очень болезненным и неожиданным, поэтому она и решила уехать. Напомним, что певица вместе с мужем и детьми эмигрировала в Израиль, но наведывается в Москву на мероприятия.