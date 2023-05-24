Актриса Мария Стерникова скончалась в возрасте 79 лет после продолжительной болезни

Тело 79-летней актрисы Марии Стерниковой было найдено 20 мая в субботу в ее квартире в Москве. О причинах смерти пока ничего не сообщается, но известно, что Стерникова тяжело болела в последние годы. У нее были провалы в памяти, и она иногда терялась, когда выходила на улицу.

О заболевании матери ранее рассказывал в телешоу ее сын Александр Носик, тоже актер. Стерникова прославилась ролью в фильме Гостья из будущего, а также служила в Малом театре с 1975 по 2005 годы.